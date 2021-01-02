المسلّات الغامضة تحط مجددا في كندا بعد جولة أوروبية

(جنوب) مطلع ديسمبر.



وفي تورنتو، تهافت بعض الأشخاص لالتقاط صور مع الجسم الغريب، وتشاركوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وبيّنت صورة نشرت، الجمعة على "إنستجرام"، المسلّة الغامضة عليها رسوم جرافيتي بالأحمر.



وكان عُثر على أولى المسلات الغامضة من هذا النوع في منتصف نوفمبر في صحراء يوتا الأمريكية من جانب موظفين محليين كانوا يحلّقون فوق المنطقة لإحصاء أنواع حيوانات الضأن.



وظهرت مسلّات أخرى لاحقا في رومانيا وبريطانيا وهولندا وبولندا.



وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كيوبريك "2001، أوديسي الفضاء".



وأعلنت مجموعة، تطلق على نفسها اسم "ذي موست فايمس أرتيست" وتتخذ مقرا لها في ولاية نيومكسيكو الأميركية، مسئوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، لكنها أوضحت أنه لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في بلدان أخرى.

عُثر على مسلّة غامضة شبيهة بتلك التي ظهرت في صحراء يوتا الأمريكية وبلدان أوروبية عدة في مدينة تورنتو الكندية.وكان هذا الجسم الغامض المستطيل البالغ طوله حوالى أربعة أمتار، قد ظهر لفترات وجيزة قبل الاختفاء فجأة في مناطق كندية أخرى بينها خصوصا فانكوفر (غرب) والتسبيح