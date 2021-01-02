قفزات ونجاحات مصر بالمؤشرات العالمية 2020

- مؤشر التنمية المستدامة

- مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية"

- مؤشر مرونة العمل العالمي

- مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة

مراكز

- مؤشر نضوج ريادة الإعمال

- صندوق مصر السيادي "ثراء" داخل تصنيف عالمي

- مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2020

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن حصاد عام 2020 أهم المؤشرات العالمية التي حصلت عليها مصر، حيث تم اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار منها، تسوية المتأخرات للمصدرين، كما تم إطلاق أول سندات خضراء مصرية ببورصة لندن بقيمه 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، التي تعد الإصدار الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلعب تلك السندات دورًا مهمًا في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء "رؤية مصر 2030"، كما تكتسب السندات الخضراء أهمية بالغة خلال المرحلة الراهنة لاستقطاب العديد من المستثمرين، بالإضافة الى كونها آلية مهمة لتنويع مصادر التمويل.كشف "السيد"، في تصريحات لـ«الدستور»، عن أن مصر قفزت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 الذي يقيس مدى قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، واحتلت مصر المركز 83 بمجموع نقاط 8.68، مقارنة بالمركز 92 في عام 2019 بمجموع نقاط 2.66 من بين 166 دولة شملها المؤشر.أوضح رئيس مركز الدراسات، أن قطاع التعهيد من القطاعات الواعدة التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية عديدة أبرزها رأس المال البشري وتنافسية تكاليف التشغيل، ما مكنها أن تحتل ترتيبًا متقدمًا في سوق صناعة التعهيد العالمية، حيث تستحوذ مصر على نسبة 2% وحدها من حجم السوق العالمي لخدمات التعهيد يتجاوز 600 مليار دولار سنويًا وتقدر عائدات مصر بنحو 1.6 مليار دولار سنويًا من خدمات التعهيد.وأضاف "السيد"، أن مصر الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وتحتل المركز الـ14 عالميًا في مجال خدمات التعهيد العالمية الذي تصدره مؤسسة "إيه تي كيرني" الذي يهدف إلى تحديد أفضل الدول في مجال تقديم الخدمات المساعدة لتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 مؤشرات فرعية، وهي الجذب المالي، قدرات ومهارات الإفراد، بيئة العمل، والتجاوب الرقمي. إذ تعتبر مصر واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات، بفعل انخفاض تكلفة العمالة وارتفاع جودتها، فضلًا عن تركيز الحكومة على تحسين مستوى الأمن السيبراني.وأردف أن مصر قفزت 6 مراكز في مؤشر "مرونة العمل العالمي 2020" الذي يسلط الضوء على جهود الدول في تطوير سوق العمل المرن لبناء أسواق مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه على محورين رئيسين، المحور الهيكلي ومحور السياسات، يتضمن كل منهما عددًا من المؤشرات الفرعية، تتم مقارنتها ببيانات 5 سنوات سابقة أي عام 2015، كما نجحت في رفع ترتيبها في محور السياسات متقدمة 18 مركزًا، فيما قفزت 3 مراكز في مجال ريادة الأعمال بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة التعليم والتوظيف، وتعتبر مصر حاليًا ضمن أعلى 5 دول عالميًا قدرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة الأسواق.أضاف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أن مصر تقدمت 6لتصبح في المركز 20 عالميًا في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2020 الذي يقيس قدرة الأسواق الناشئة على تطوير خدماتها اللوجستية لـ50 دولة حول العالم، ويعتمد المؤشر في منهجيته على 3 مؤشرات فرعية الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، ويرجع هذا التقدم لتحسن نمو الناتج المحلي المصري، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى المشروعات الضخمة التي تقوم مصر بتنفيذها.وبين "عبدالمنعم"، مؤشرات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020، وجاءت مصر فى المركز الـ9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال 2020، مقارنة بالمركز الـ10 في 2019 من أصل 13 دولة ضمها المؤشر، لافتًا إلى أن المؤشر يهدف إلى قياس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسية، وهي: رأس المال البشري، المعرفة، التمويل، تأسيس الشركات، عمليات الشركة، والبنية التحتية المحلية.واستكمل، أن أهم الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا كانت في مجال ريادة الأعمال، مثل رقمنة عدة خدمات حكومية، وإلغاء بعض المتطلبات الإدارية التي كانت تعوق تأسيس الشركات، وتوحيد الجهة المختصة بخدمات تأسيسها.كما أعلن عن نجاح صندوق مصر السيادي "ثراء" في دخول التصنيف العالمي لصناديق الثروات السيادية حسب إجمالي الأصول، الذي يضم 93 صندوقًا سياديًا على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2018. واحتل صندوق "ثراء" المركز 43 بنسبة إسهام 14.0% أي 69.11 مليار دولار من إجمالي أصول الصناديق.وتابع: "أصدرت إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية في يونيو 2020، ويقيس المؤشر مدى استعداد المؤسسات الوطنية وقدرتها على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، من خلال 3 مؤشرات فرعية، وتقدمت مصر 3 مراكز لتنتقل من فئة الدول ذات الأداء المتوسط 2018، إلى فئة الأداء المرتفع 2020 ليصبح ترتيبها الـ111 من بين 193 دولة في 2020 مقارنة بالمركز 114 في 2018".