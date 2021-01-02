وحدة التدخل السريع بالشرقية: رفع 4760 طن مخلفات

أكد العميد علاء الشعراوي المشرف العام على الحملات الميكانيكية، أنه تم القيام بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة، وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظًا عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.وأوضح المهندس محمد صلاح مسئول وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أنه خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2020 تم رفع (4760) طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة.حيث تم رفع (300) طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة منيا القمح بواقع (15) نقلة على مدار خمسة أيام بالإضافة إلى رفع السفوحة من مداخل مدينة منيا القمح باستخدام المكنسة، ورفع (880) طن قمامة ومخلفات من حى ثان الزقازيق بواقع (43) نقلة على مدار (11) يوما من مناطق (الجمباز – الرمد – ترعة المسلمية – شارع المقابر بكفر الإشارة)، بالإضافة إلى رفع (1080) طن قمامة ومخلفات من مركز الزقازيق بواقع (52) نقلة على مدار عشرة أيام من مناطق (طريق الزرقية وترعة الشيخ منصور وطريق الفار وكوبرى كفر الحصر وطريق مشتول القاضى) بالإضافة إلى تسوية مئات الأطنان من الردش.فضلًا عن رفع (1700) طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم بواقع (85) نقلة على مدار عشرة أيام، وكذلك رفع (800) طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى من مدينة القنايات بواقع (40) نقلة على مدار أربعة أيام.