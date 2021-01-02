البدء في تركيب الطاقة الشمسية لشباب الظهير الزراعي بقرية الجديدة

أكد هلال عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة اليوم السبت، أنه تم البدء في تركيب الطاقة الشمسية لبئر الشباب بالظهير الزراعي بقرية الجديدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وتحت رعاية الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.وأضاف هلال، أنه تم عمل الصبة الأولية صباح اليوم للبدء في التركيب الفعلي خلال يومين، حيث يتم تركيب الألواح الشمسية بقدرة 65 حصان لري 200 فدان تابع لشباب الظهير الزراعي بقرية الجديدة.وأعرب الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، عن شكره للقائمين على هذا العمل لجديتهم في التنفيذ، مثمنا المجهودات المبذولة لإنجاح تلك المشروعات التي تدعم خطة المحافظة بتوسيع الرقعة الزراعية.