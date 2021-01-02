بعقاقير مخدرة.. قبول الاستئناف على إخلاء سبيل طبيبة بالقليوبية

قررت غرفة المشورة بمحكمة شبرا الخيمة قبول استئناف نيابة قسم ثان شبرا الخيمة على قرر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد في واقعة ضبط عقاقير وأدوية مخدرة دون فواتير أو أورق رسمية داخل المركز الطبي الخاص بها في شبرا مع استمرار حبسها على ذمة القضية.حيث أكدت المتهمة أنها طبيبة شهيرة وتستخدم هذه الأدوية في علاج المرضى بالمركز، وحسب الحالات الطبية وأن المخالفة التي ارتكبتها لا تتعدى أنها احتفظت بهذه العقاقير دون الفواتير اللازمة لذلك.وأكدت الطبيبة في التحقيقات أن المركز الخاص بها شهير ويقدم الخدمة الطبية للعشرات يوميا، ولها زبائنها، وأنها لم ترتكب جريمة تداول أو تجارة الأدوية والعقاقير المخدرة.وأشارت إلى أن الأدوية للعمل في المركز الطبي الخاص بها للولادة وليست للتجارة، وتستخدم كمسكنات في بعض الحالات وبعد العمليات الجراحية من خلال البروتوكول العلاجي لكل حالة من الحالات التي تستدعي تناول مثل هذه العقاقير دون ضرر أو تجارة، وحسب الاحتياج الحقيقي للحالة وليس عشوائيا، مؤكدة أنها تمارس عملها بنزاهة ولم ترد ضدها أي شكاوى، وكل المخالفة لديها هي شراء العقاقير دون تسجيل وفواتير فقط، نافية تهمة الاتجار في المواد المخدرة.كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على طبيبة تدير مركز طبي بشبرا الخيمة للولادة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمركز الطبي الخاص بها وبعرضها على النيابة أمر زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال العقاقير المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها وبيان احتوائها على مواد مخدرة من عدمه وعندها عرضها لتجديد الحبس أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها فقررت النيابة الاستئناف على القرار واستمرار حبسها.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة بعد استئذان النيابة العامة في ضبط طبيبة نساء وتوليد داخل مركز طبي للولادة بشبرا تديره وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة منها أقراص يرولين وهالو ثان وزجاجات كحولية محظور تداولها بالمراكز الطبية سوى بفواتير رسمية.