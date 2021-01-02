اختيار 20 قرية بمركز ناصر ببني سويف لتوصيل الصرف الصحي ضمن حياة كريمة

قال اللواء مهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه تم اختيار 20 قرية بمركز ناصر شمال المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل 1000 قرية على مستوى الجمهورية، فيوجد 4 قرى تم توصيل خدمة الصرف الصحي، و3 قرى جارى التنفيذ بها، وقريتين أو ثلاثة ضمن خطة 2020-2021 والباقي في خطة 2021-2022 وبنهاية عام 2022 سيتم الانتهاء من توصيل الخدمة إلى 20 قرية.وأوضح "صحصاح" أن كلمة مشروع صرف صحي ليست مجرد كلمة، فأنها تتطلب دراسات وتصميمات ويتم التغلب على تلك المعوقات بتدخل الجهات المعنية في سبيل تذليل كافة العقوبات والصعوبات، مؤكدا أن هناك دعم كامل من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لا يدخر جهدا في تذليل أي صعاب في أي مجال من مجالات الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن السويفى، ودعم بكامل أيضًا من الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان لا يدخر جهدا في دعم الشركة والشركات التابعة على مستوى الجمهورية في سبيل تطوير خدمة المواطنين ونسعى إلى محطات تدار بأسلوب متقدم ومتحضر طبقًا للمواصفات العالمية.