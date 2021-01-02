وزير الآثار: 50% تخفيضًا على رسوم ترخيص البازارات السياحية

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال جولته في السوق السياحية بمدينة الأقصر، عددا من العاملين بالبازارات، واستمع إلى مشاكلهم، وتناول معهم كل ما يتعلق بمبادرة "شتي في مصر" وأهميتها في تنشيط السياحة الداخلية.وأوضح وزير الآثار للعاملين بعض الاستفسارات الخاصة بمواعيد غلق البازارات، حيث كان لديهم اعتقاد خاطئ بشأن هذه المواعيد، مشيرا إلى أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء يتم غلق البازارات يوميًا الساعة الثانية عشرة صباحًا عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحًا.وتحدث العاملون مع الوزير عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، إذ أشار إلى أنه تم تخفيض 50% على رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن تكون مرخصة سياحيًا.وخلال اللقاء، أعرب العاملون بالبازارات عن ترحيبهم بزيارة الوزير، وسعادتهم باستماعه لمشكلاتهم ووعده لهم بالعمل على حلها.