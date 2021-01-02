%48 زيادة في إنتاج السولار 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات إنتاج السولار شهدت ارتفاعًا إلى 8.263 مليون طن خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 5.551 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 48.8% خلال عام.كما ارتفعت معدلات إنتاج البوتاجاز من 1.511 مليون طن خلال أول 10 أشهر من عام 2019 لـ1.583 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2020.