رئيس هيئة نظافة القاهرة يجرى جولة مفاجئة للورش المركزية للمعدات الثقيلة

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة العاصمة، جولة مفاجئة للورش المركزية لإصلاح المعدات الثقيلة بالدراسة.وطلب رئيس هيئة نظافة القاهرة سرعة الانتهاء من إصلاح المعدات التي يتم إصلاحها في الورش.وأشار الشرشابي إلى أن الإصلاح الذي يجري بالورش يتم للبدء في رفع كفاءة الإنشاءات بالورش وتجهيزها على أعلى مستوى.وتأتي زيارة رئيس هيئة نظافة القاهرة للورش الإنتاجية تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية متابعة المعدات الثقيلة والتأكد من دورية صيانتها والحفاظ عليها كمال عام واجب المحافظة عليه.