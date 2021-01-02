«اللي اختشوا ماتوا».. مفردات من الحارة المصرية

«اللي اختشوا ماتوا»، مثل شائع فى الحارة المصرية يقال حين يتبجح شخص بقول ما، ولا يستحى من الجالسين وكأنه لم يقل شيئًا به عيب.يرجع أصل المثل إلى ما قبل قرنين من الزمان حيث اشتغل حريق فى حمام بلدى خاص بالنساء بوسط القاهرة فخرج النسوة عرايا من لهيب النار، إلا بعضهن استحياء من الرجال الملتفين حول الحمام بالخارج فاكلتهم النار بالداخل، ولما جاء صاحب الحمام سأل الواقفين هل مات أحد؟ فقال أحد الواقفين: اللى اختشوا ماتوا، فتحولت العبارة لمثل شعبى يتداوله المصريون حين لا يستحى شخص فينطق بتبجح وكان القائل يريد أن يقول له أنت بجح، وأن هذه الأيام ليس بها من يستحى فالذين استحوا رحلوا عن زماننا.ليس هذا المثل وحده الخاص بالتبجح، بل هناك أمثلة أخرى نسردها فى السطور التالية.وشها مكشوفتقال هذه العبارة فى حق المرأة التى لا تستحى فى القول أو الفعل، فيقولون وشها مكشوف أى ليس عندها أخلاق تتبجح فى الكبير والصغير وتنطق بألفاظ خارجة، أو تخرج بملابس متحررة دون استحياء من أحد.شالت برقع الحيابرقع الحيا هو اليشمك الذى كانت ترتديه النسوة فى العقود السابقة حيث كانت النسوة لا تخرج ووجها مكشوف، ونلاحظ أن المثل قيل قبل أن يخلعن هذا الغطاء، وهو يخص المرأة سليطة اللسان أو المرأة اللعوب التى لا تحترم زوجها أو أهلها ولا تستحى من أحد.وش غوازيتقال هذه العبارة فى الصعيد إذا لم يستح شخص أو قابل معروف بنكران ولم يخش لوم الناس عليه، فيقولون وشه وش غوازي.وغوازي جمع غزيّة، ومن المعروف أن الغزية لا تستحى فهى ترقص أمام الجميع بجسد عارى دون استحياء.والغوازى كانوا مجموعة من الرحالة الذين يطوفون البلاد لإقامة الموالد والرقص والغناء مقابل المال، وينزلون فى مكان واسع فيلتف الناس من حولهم وكانوا أحيانا يطلبون فى العرس، إلا أن ظاهرة الغوازى اندثرت خلال الثلاثة عقود الماضية، لكن بقى المثل.