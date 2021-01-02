«التضامن»: نبحث وضع 11 أسرة متضررة من انهيار أجزاء منزل بالإسكندرية

انتقل فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية في الإسكندرية، بناءً على إشارة من غرفه عمليات المحافظه بسقوط أجزاء من عقار في شاعر نظام متفرع من الأمير لؤلؤ الورديان.ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية بالتواجد بموقع العقار للمعاينة والحصر، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي و5 أدوار وسقوط سقف حجرة بالدور الرابع على الدور الثالث، ومقيم به 11 أسرة وتم عمل محضر بالإخلاء الإداري بدون المنقولات من خلال قسم شرطه الورديان وحي غرب، لحين العرض على لجنة المنشآت الهندسية.وأوضحت مديرية التضامن، أنه جرى عمل الحصر لـ11 أسرة بواقع 26 فردا، وتوزيع وجبات غذائية وألحفة فايبر من خلال الجمعية الشرعية، وجاري استيفاء المستندات لصرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.