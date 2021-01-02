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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفي الفنان

السبت 02/يناير/2021 - 02:28 م
وحيد حامد
وحيد حامد
نضال ممدوح
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نعي القاص شريف صالح٬ رحيل الكاتب وحيد حامد الذي غادرنا صباح اليوم السبت٬ وقال في منشور له بالفيسبوك:"كانت النكسة واحدة من كوارث مصر٬ومن بعدها نشطت دمامل الإسلامويين٬ ونشط مصاصو الدماء من تجار كل شيء٬ وتسارعت تحولات المجتمع المصري من سيء إلى أسوأ.

وأردف: وكان جيل أبي.. جيل أسامة أنور عكاشة ولينين الرملي ووحيد حامد وبشير الديك ومصطفى محرم ويسري الجندي ومحسن زايد هو الجيل الذي عانى ويلات النكسة. هو جيل شهود العيان٬ جيل البكاء والألم والتوثيق٬ وكلهم بدرجات كانوا أبناء بررة للحبر الأعظم نجيب محفوظ٬ وإن قرأه كل منهم بطريقته.

وكلهم كانوا كتابا حقيقيين وليسوا صنايعية في ورش السيناريو٬ فضل يسري الجندي البحث عن البطل المصري المخلص.. عن علي الزيبق٬ وفضل محسن زايد تقديم ترجمات بصرية للنص المحفوظي٬ وفضل لينين الرملي المسرح والهجاء العظيم٬ وفضل وحيد حامد الاشتباك المباشر مع اللحظة بحس الصحفي الفنان.. فعلها في طائر الليل الحزين.. وغريب في بيتي.. والعائلة.. وبدون ذكر أسماء.

هؤلاء من صانوا كلمة مصر وعبروا عن قلبها ومكنون صدرها.. وداعا للفلاح الشرقاوي والمصري الأصيل وحيد حامد وشكرا لك على رحلتك الباقية في قلوبنا.

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