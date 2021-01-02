محلية أسوان تباشر أعمال معسكر التجميل بمنطقة العقاد (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال معسكر النظافة والتجميل بمنطقة العقاد وطريق السادات ومدينة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.وتضمنت أعمال المعسكر:النظافة العامة من جرد وكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة ومخالفات الحفر والشوارع وبين العمارات وصيانة بلدورات الأرصفة، بالإضافة إلى صيانة كهرباء أعمدة الإنارة.كما تضمنت أعمال المعسكر تنسيق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لإصلاح كسورات المياه وشفط المياه المتراكمة وصيانة الصرف الصحي لمنطقة العقاد.وذلك تحت أشراف كلًا من نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، قاسم معتصم نائب رئيس المدينة وعلاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وأشرف عنتر رئيس حي جنوب، وبمشاركة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية وقسم الصيانة بالوحدة وجراج المعدات وقسم الكهرباء وشركة النظافة المتعاقده لحي جنوب المدينة.