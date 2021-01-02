رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محلية أسوان تباشر أعمال معسكر التجميل بمنطقة العقاد (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 02:26 م
محلية أسوان
محلية أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال معسكر النظافة والتجميل بمنطقة العقاد وطريق السادات ومدينة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.

وتضمنت أعمال المعسكر:النظافة العامة من جرد وكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة ومخالفات الحفر والشوارع وبين العمارات وصيانة بلدورات الأرصفة، بالإضافة إلى صيانة كهرباء أعمدة الإنارة.

كما تضمنت أعمال المعسكر تنسيق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان  مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لإصلاح كسورات المياه وشفط المياه المتراكمة وصيانة الصرف الصحي لمنطقة العقاد.

وذلك تحت أشراف كلًا من  نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، قاسم معتصم نائب رئيس المدينة وعلاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وأشرف عنتر رئيس حي جنوب، وبمشاركة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية وقسم الصيانة بالوحدة وجراج المعدات وقسم الكهرباء وشركة النظافة المتعاقده لحي جنوب المدينة.

موضوعات متعلقة

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

«الأرصاد»: طقس الأحد دافئ نهارا حار على الصعيد

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف