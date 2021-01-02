تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية (صور)

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مجموعة من صور مقر إقامة الدورة الـ 41، للقمة الخليجية المقرر عقدها بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل.وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية المقبلة ومن بينهم؛ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.وفي وقت سابق، أعرب العاهل السعودي، عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.