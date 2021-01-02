رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سياح لـ«وزير الآثار»: الأقصر أجمل مكان لبدية العام الجديد

السبت 02/يناير/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
رامى حسين
طباعة
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن حضوره اليوم في ثاني أيام العام الجديد إلى مدينة الأقصر يهدف لتشجيع السياحة الثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معربًا عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية، حيث يعمل الآن حوالي 40 فندقًا عائمًا ما بين الأقصر وأسوان، التي كان عددها منذ أيام قليلة حوالي 10 فنادق عائمة فقط.

وأشار الوزير، خلال افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، إلى أن 74% من الوافدين إلى المدينة من المصريين الذين حرصوا على معرفة تاريخ وحضارة بلادهم العريقة، هذا بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة.

وأضاف، أن مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية ستعمل على إنعاش السياحة الداخلية ليزور المصريون آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى المدن السياحية لتتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه مصري، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق ومنح تخفيض 50% على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

وخلال جولته بمعابد الكرنك، التقى وزير السياحة والآثار عددًا من المجموعات السياحية من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا وسويسرا، الذين جاءوا إلى الأقصر في رحلات اليوم الواحد من الغردقة، وقد حرص السائحون بهذه المجموعات على التقاط الصور التذكارية مع الوزير والمحافظ، معربين عن سعادتهم بقضاء أوائل أيام العام الجديد بمدينة الأقصر التي وصفوها بـ"أحلى مكان لبدية العام الجديد".

موضوعات متعلقة

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

الصور

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

المجلس الأعلى للثقافة ناعيًا وحيد حامد: أصبح بعباراته لسان حال مجتمعه

خالد جلال ينعى الكاتب وحيد حامد: أثرى عالم الفن بأعماله القيمة

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

هيئة الكتاب تنعى الراحل وحيد حامد