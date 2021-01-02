سياح لـ«وزير الآثار»: الأقصر أجمل مكان لبدية العام الجديد

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن حضوره اليوم في ثاني أيام العام الجديد إلى مدينة الأقصر يهدف لتشجيع السياحة الثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معربًا عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية، حيث يعمل الآن حوالي 40 فندقًا عائمًا ما بين الأقصر وأسوان، التي كان عددها منذ أيام قليلة حوالي 10 فنادق عائمة فقط.وأشار الوزير، خلال افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، إلى أن 74% من الوافدين إلى المدينة من المصريين الذين حرصوا على معرفة تاريخ وحضارة بلادهم العريقة، هذا بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة.وأضاف، أن مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية ستعمل على إنعاش السياحة الداخلية ليزور المصريون آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى المدن السياحية لتتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه مصري، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق ومنح تخفيض 50% على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.وخلال جولته بمعابد الكرنك، التقى وزير السياحة والآثار عددًا من المجموعات السياحية من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا وسويسرا، الذين جاءوا إلى الأقصر في رحلات اليوم الواحد من الغردقة، وقد حرص السائحون بهذه المجموعات على التقاط الصور التذكارية مع الوزير والمحافظ، معربين عن سعادتهم بقضاء أوائل أيام العام الجديد بمدينة الأقصر التي وصفوها بـ"أحلى مكان لبدية العام الجديد".