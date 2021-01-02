الأمن العام يضبط قاتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تاجر ماشية قتل آخر، تاجر ماشية، وترك جثته فى مصرف مائى لعجزه عن سداد ديونه بالدقهلية.وتلقى مركز نبروه أمن الدقهلية بلاغا من ربة منزل 25 سنة مقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها تاجر ماشية 35 سنة عقب خروجه من مسكنهما وبحوزته مبلغ مالي لشراء بعض رؤوس الماشية والعثور في وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية والعثور بداخل الجوالين على هاتفه المحمول "مُهشم".وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية 44 سنة مُقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة.وقرر المتهم المذكور أنه نظرًا لكونه مدينًا للمجني عليه بمبلغ مالي قيمة شراء ماشية منه ومطالبة المجني عليه المُستمرة له بسداده فعقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.وأضاف المتهم أنه حال تواجد المجني علية برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتة والتعدي عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية فأودى بحياته واستولى على مبلغ مالي كان بحوزته ووضع جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه داخل الجوالين وقام بنقل جثته باستخدام عربة كارو "ملكه" والتخلص منها بإلقائها بالمصرف محل العثور.وتم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والماسورة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.