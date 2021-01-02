رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطوير منظومة التعليم الإلكتروني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السبت 02/يناير/2021 - 02:24 م
أيمن حسين عبدالتواب
أيمن حسين عبدالتواب وخالد الطوخي
طباعة
بعد حصول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تصنيف الخمس نجوم للتعليم الالكتروني من هيئة التقييم الدولية QS لتصبح أول جامعة في أفريقيا تحصل على هذا التصنيف يجرى حاليا بتوجيه ودعم من خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء تطوير وتفعيل أنشطة إدارة التعليم الإلكتروني بالجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلاب الجامعة.

صرح بذلك أيمن حسين عبدالتواب مدير إدارة التعليم الإلكتروني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن إدارة التعليم الإلكترونى تقوم ببذل أقصى مجهوداتها في تفعيل المنظومة والعمل بشكل دائم على التطوير و ملائمة التطور السريع في أنظمة التعليم الإلكتروني على مستوى العالم.

مشيراً إلى أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا أصبحت الجامعة تعمل بكامل طاقتها بنظام التعليم الالكتروني بتفعيل جميع مقررات كليات الجامعة على منصة التعليم الإلكتروني للجامعة حيث قامت إدارة التعليم الإلكتروني بتفعيل مستخدمي المنصة سواء كانت طلاب أو أساتذة مع عمل دورات تدريبية عن بعد لتوضيح كيفية استخدام أدوات التعليم الالكتروني مع توفير جميع الفيديوهات المسجلة التي تساعد مستخدمي المنصة على الاستخدام الأمثل لمنصة التعليم الإلكتروني بالجامعة و ايضا توفر الدعم الكامل خلال 24 ساعة للطلاب و السادة أعضاء هيئة التدريس تليفونيا أو عبر البريد الإلكتروني.

وأكد مدير مركز التعليم الالكترونى أن هذه الإنجازات تمت بتوجيهات إدارة الجامعة بشأن توفير الدعم الكامل لادارة التعليم الالكتروني وعلى رأسهم خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف