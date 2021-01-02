تطوير منظومة التعليم الإلكتروني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بعد حصول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تصنيف الخمس نجوم للتعليم الالكتروني من هيئة التقييم الدولية QS لتصبح أول جامعة في أفريقيا تحصل على هذا التصنيف يجرى حاليا بتوجيه ودعم من خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء تطوير وتفعيل أنشطة إدارة التعليم الإلكتروني بالجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلاب الجامعة.صرح بذلك أيمن حسين عبدالتواب مدير إدارة التعليم الإلكتروني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن إدارة التعليم الإلكترونى تقوم ببذل أقصى مجهوداتها في تفعيل المنظومة والعمل بشكل دائم على التطوير و ملائمة التطور السريع في أنظمة التعليم الإلكتروني على مستوى العالم.مشيراً إلى أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا أصبحت الجامعة تعمل بكامل طاقتها بنظام التعليم الالكتروني بتفعيل جميع مقررات كليات الجامعة على منصة التعليم الإلكتروني للجامعة حيث قامت إدارة التعليم الإلكتروني بتفعيل مستخدمي المنصة سواء كانت طلاب أو أساتذة مع عمل دورات تدريبية عن بعد لتوضيح كيفية استخدام أدوات التعليم الالكتروني مع توفير جميع الفيديوهات المسجلة التي تساعد مستخدمي المنصة على الاستخدام الأمثل لمنصة التعليم الإلكتروني بالجامعة و ايضا توفر الدعم الكامل خلال 24 ساعة للطلاب و السادة أعضاء هيئة التدريس تليفونيا أو عبر البريد الإلكتروني.وأكد مدير مركز التعليم الالكترونى أن هذه الإنجازات تمت بتوجيهات إدارة الجامعة بشأن توفير الدعم الكامل لادارة التعليم الالكتروني وعلى رأسهم خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.