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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«نادي القضاة» يطلق العدد الأول من المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

السبت 02/يناير/2021 - 02:23 م
نادي القضاة
نادي القضاة
حسام التمساح
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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة والمتحدث الإعلامي للمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، أنه تم تأسيس مجلة علمية قانونية إلكترونية باسم "المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع"، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

ويأتي إصدار المجلة انطلاقا من دور نادي القضاة التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية، بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج.

وجاء إطلاق المجلة عقب أن تم توقيع بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

كما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث، وإطلاقه علي محركات البحث في الانترنت في شهر يونيو ٢٠٢٠، ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط https:ijdjl.journals.ekb.eg.

وبعد عمل جاد لمدة تقارب الأربع سنوات صدر العدد الأول من تلك المجلة الواعدة والتى ترسخ لأهمية العمل المشترك المتكامل وضرورة تبادل الخبرات القانونية بين الجهات الأكاديمية والتشريعية والقضائية لإثراء وتطوير الفكر القانونى لدى كافة المشتغلين به وما له من بالغ الأثر على الصالح العام للقانون والعدالة فى مصر

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