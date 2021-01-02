رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤلفة «هبات ساخنة» تهدي روايتها لـ مكاوي سعيد

السبت 02/يناير/2021 - 02:21 م
سعاد سليمان
سعاد سليمان
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبًا عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الكاتبة سعاد سليمان رواية "هبات ساخنة" التي تهديها إلي روح الروائي الراحل مكاوي سعيد.

كانت سليمان قد فازت قبل خمسة أعوام بجائزة متحف الكلمة الإسبانية عن قصتها القصيرة "تشابه" كأول كاتبة عربية تفوز بهذه الجائزة.

صدرت لها أول مجموعة قصصية 2001 بعنوان "هكذا ببساطة"، توالت أعمالها الإبداعية: الراقص٬ غير المباح، شهوة الملائكة، شال أحمر يحمل خطيئة، وآخر المحظيات.

ومن أجواء روايتها الأحدث "هبات ساخنة" نقرأ: استغربكُنَّ.. أشمئزُّ منكن، ربما أكرهُكن، أنا التي لم تعرف الكراهية، أنا التي أودعني الله خزائن الرحمة والشفقة علي أعدائي قبل أصدقائي، لكنني في هذه اللحظة؛ أعلن: إنني أكرهكن جميعا، صديقاتي اللاتي يمصمصن شفهاهن، يتصعبن على حالي.

معلش للسن أحكامه يا سلمى.أتمني أن ألعنهن من كل قلبي، لكن عقلي توقف، يستقبل ذلك الصهد الساخن الذي يخرج من أذني، تنغلق رئتاي كأنني أُخرج آخر أنفاسي، أطلق زفيرا متلاحقا، أصْلَى سعيرا، عروق رقبتي تنفر، يكفهر وجهي احمرارا، تنوء قدماي بحَملي، أريد أن أنام، أجلس، أتبول، أهَوِّي على وجهي في الوقت ذاته، أضم ساقيَّ بعنف حتي لا يتسرب بولي، قطرات خفية بللت ملابسي الداخلية، أخشى أن تنهمر وتفضحني.

دقيقة؛ علي الأكثر دقيقتان، بعدها أسترد روحي المعلقة حولي، ينضح جسدي عرقا غزيرا، يغرق شعري، وجهي، ظهر يديَّ، ركبتاي، سلسلة ظهري، أرتجف بردا ينخر في عظمي، مهما ارتديت من ملابس ثقيلة، تظل درجة حرارة جسمي منخفضة، ثم ترتفع حد الغليان، هكذا مئات المرات في اليوم الواحد، صنع جسدي مناخه الخاص، فليس له أي علاقة بالطقس الخارجي.

قرفت من نظرات الشفقة، تعبت من الشرح والتوضيح، نعم أنا امرأة كسرت حاجز الأربعين بسنوات سبع، انقطعت دورتي الشهرية، أعيش مأساة سِنِّ اليأس، لا تغضبن أيتها الصديقات، أو اغضبن؛ لا يهم، لن أُجَمِّلَه، لن أردد تلك المقولات الساذجة التي تدعي أن لكل سن جماله.

موضوعات متعلقة

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

تفاصيل اتفاقيات «البترول» مع «شل» لاقتسام الأرباح بالبحرين الأحمر والمتوسط

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

«الصغيران»: إبداعات وحيد حامد لا نقدر على حصرها

ناقد مغربى ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت فى ذاكرتنا