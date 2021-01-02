مؤلفة «هبات ساخنة» تهدي روايتها لـ مكاوي سعيد

تصدر قريبًا عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الكاتبة سعاد سليمان رواية "هبات ساخنة" التي تهديها إلي روح الروائي الراحل مكاوي سعيد.كانت سليمان قد فازت قبل خمسة أعوام بجائزة متحف الكلمة الإسبانية عن قصتها القصيرة "تشابه" كأول كاتبة عربية تفوز بهذه الجائزة.صدرت لها أول مجموعة قصصية 2001 بعنوان "هكذا ببساطة"، توالت أعمالها الإبداعية: الراقص٬ غير المباح، شهوة الملائكة، شال أحمر يحمل خطيئة، وآخر المحظيات.ومن أجواء روايتها الأحدث "هبات ساخنة" نقرأ: استغربكُنَّ.. أشمئزُّ منكن، ربما أكرهُكن، أنا التي لم تعرف الكراهية، أنا التي أودعني الله خزائن الرحمة والشفقة علي أعدائي قبل أصدقائي، لكنني في هذه اللحظة؛ أعلن: إنني أكرهكن جميعا، صديقاتي اللاتي يمصمصن شفهاهن، يتصعبن على حالي.معلش للسن أحكامه يا سلمى.أتمني أن ألعنهن من كل قلبي، لكن عقلي توقف، يستقبل ذلك الصهد الساخن الذي يخرج من أذني، تنغلق رئتاي كأنني أُخرج آخر أنفاسي، أطلق زفيرا متلاحقا، أصْلَى سعيرا، عروق رقبتي تنفر، يكفهر وجهي احمرارا، تنوء قدماي بحَملي، أريد أن أنام، أجلس، أتبول، أهَوِّي على وجهي في الوقت ذاته، أضم ساقيَّ بعنف حتي لا يتسرب بولي، قطرات خفية بللت ملابسي الداخلية، أخشى أن تنهمر وتفضحني.دقيقة؛ علي الأكثر دقيقتان، بعدها أسترد روحي المعلقة حولي، ينضح جسدي عرقا غزيرا، يغرق شعري، وجهي، ظهر يديَّ، ركبتاي، سلسلة ظهري، أرتجف بردا ينخر في عظمي، مهما ارتديت من ملابس ثقيلة، تظل درجة حرارة جسمي منخفضة، ثم ترتفع حد الغليان، هكذا مئات المرات في اليوم الواحد، صنع جسدي مناخه الخاص، فليس له أي علاقة بالطقس الخارجي.قرفت من نظرات الشفقة، تعبت من الشرح والتوضيح، نعم أنا امرأة كسرت حاجز الأربعين بسنوات سبع، انقطعت دورتي الشهرية، أعيش مأساة سِنِّ اليأس، لا تغضبن أيتها الصديقات، أو اغضبن؛ لا يهم، لن أُجَمِّلَه، لن أردد تلك المقولات الساذجة التي تدعي أن لكل سن جماله.