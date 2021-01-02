محافظ البحيرة يتفقد مشروع صرف صحي البريجات بتكلفة 505 مليون جنيه

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية ظهر اليوم بمركز ومدينة كوم حمادة تفقد خلالها مشروع صرف صحي البريجات والذى يخدم 4 قري " البريجات – دمشلي- علقام – أبو الخاوى" وهو عبارة عن محطة معالجة و5 محطات رفع وخطوط انحدار بطول 80 كم وخطوط طرد بطول 11 كم بتكلفة إجمالية 505 مليون جنيه.وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة الإنتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بالمحافظة فى مواعيدها المحددة مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية مهمة للعمل على تلبية وتوفير احتياجات المواطنين.يأتي ذلك في إطار حرص محافظ البحيرة وتأكيده على المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.