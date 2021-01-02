رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد مشروع صرف صحي البريجات بتكلفة 505 مليون جنيه

السبت 02/يناير/2021 - 02:19 م
جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية ظهر اليوم بمركز ومدينة كوم حمادة تفقد خلالها مشروع صرف صحي البريجات والذى يخدم 4 قري " البريجات – دمشلي- علقام – أبو الخاوى" وهو عبارة عن محطة معالجة و5 محطات رفع وخطوط انحدار بطول 80 كم وخطوط طرد بطول 11 كم بتكلفة إجمالية 505 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة الإنتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بالمحافظة فى مواعيدها المحددة مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية مهمة للعمل على تلبية وتوفير احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ البحيرة وتأكيده على المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

موضوعات متعلقة

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف