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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نصاب ينتحل صفة مهندس بحي مصر القديمة للحصول على رشاوى

السبت 02/يناير/2021 - 02:18 م
نصاب
نصاب
مصطفى عبدالله
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انتحل شخص وظيفة مهندس يعمل بحي مصر القديمة، وحصل على رشاوى من مواطني حي مصر القديمة نظير خدمات وهمية يؤديها نظير الحصول على أموال.

وأهاب حي مصر القديمة قاطنيه في بيان رسمي بعدم دفع أموال إلا للمركز التكنولوجي بحي مصر القديمة مقابل إيصال مختوم بقيمة المبلغ المدفوع.

وشدد حي مصر القديمة على قاطني الحي بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أمام النصابين الذين يقومون بإدعاء عملهم وتبعيتهم للحي.

وأشار الحي إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النصاب المدعي عمله كمهندس بالحي بالتعاون مع أجهزة الأمن.

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