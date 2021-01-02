مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في هجوم للجيش اليمني بمحافظة صعدة

أعلن مسؤول عسكري يمني، اليوم السبت مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثي، جراء هجوم نوعي نفذته قوات الجيش اليمني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن قوات الجيش نفذت هجوما من 3 محاور على جبال "غرابة" وتبة "زايد" وتباب "الجن والجوهرة"، وقطع طرق إمداد العدو الواصلة بين "النقعة وتباب الشمة والغداء"، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة واعتقال عدد من عناصر الحوثي المدعومة من إيران.وأوضح أن العملية جاءت بعد محاولات استحداث عناصر حوثية لبعض المواقع في "وادي عار" ومناطق التماس بين مواقع الجيش وعناصر الحوثي.