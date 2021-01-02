الأمن العام يكشف لغز جريمة بشعة هزت مركز ههيا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات العثور على جثة سائق وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بقصد سرقة مركبته توك توك بالشرقية وأمكن ضبطهما.وتلقى مركز ههيا أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جُثة سائق توك توك 16 سنة ومقيم دائرة المركز بقطعة أرض زراعية بقرية بدائرة المركز والعثور بجوارها على سلاح أبيض "كتر".وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان سني "16 – 17" مقيمان بذات الناحية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدي الدراجات النارية "توك توك" لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على دراجته وإعدادهما سلاحا أبيض "كتر" لتنفيذ مخططهما.وأضاف المتهمان بقيامهما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لإحدي القري ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة قام أحدهما بالسيطرة عليه وشل حركته فى حين قام الآخر بالتعدي عليه بالكتر فأحدث إصابته التي أودت بحياته وألقياه بمكان العثور واستوليا على التوك توك وهاتفه المحمول.تم بإرشاد المتهمين ضبط "التوك توك والهاتف المحمول المُستولى عليهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.