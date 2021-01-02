«الإدارية» تحيل طعن مرتضى منصور لإعادة فرز أصوات ميت غمر لمحكمة النقض
السبت 02/يناير/2021 - 02:20 م
عماد سليمانطباعة
قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.
وحضر "منصور" منذ الصباح الباكر بمقر مجلس الدولة بالدقي، وطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، وأرجأت المحكمة القرار حتى نهاية الجلسة، وأقام الطعن بعد أن خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وحضر "منصور" منذ الصباح الباكر بمقر مجلس الدولة بالدقي، وطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، وأرجأت المحكمة القرار حتى نهاية الجلسة، وأقام الطعن بعد أن خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.