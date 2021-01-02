«الإدارية» تحيل طعن مرتضى منصور لإعادة فرز أصوات ميت غمر لمحكمة النقض

قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.وحضر "منصور" منذ الصباح الباكر بمقر مجلس الدولة بالدقي، وطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، وأرجأت المحكمة القرار حتى نهاية الجلسة، وأقام الطعن بعد أن خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.