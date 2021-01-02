3045 إصابة و22 وفاة بفيروس كورونا في اليابان

سجلت اليابان 3 آلاف و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 حالة وفاة اليوم السبت.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد وصل إلى 242 ألفًا و754 حالة، من بينها 712 إصابة على متن سفينة سياحية.كما ارتفعت الحصيلة الكلية للوفيات إلى 3 آلاف و576 حالة، من بينها 13 حالة على متن ذات السفينة.فيما أفاد مسئولو وزارة الصحة بأن 711 مريضًا بالفيروس في حالة صحية حرجة، وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات 197 ألفًا و79 شخصًا، من بينهم 659 شخصًا من السفينة السياحية.