ارتفاع اصابات فيروس كورونا في السنغال لـ19511

سجلت وزارة الصحة السنغالية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 19511 حالة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته الإذاعة السنغالية اليوم السبت أنه تم تسجيل 58 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 17433 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 416 حالة