رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنوب سيناء تتابع معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات بشرم الشيخ

السبت 02/يناير/2021 - 02:10 م
خالد فودة
خالد فودة
أ ش أ
طباعة
قام محافظ جنوب سيناء خالد فودة اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القائمة بالمحافظة، رافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بجولة.

وذكرت محافظة جنوب سيناء فى بيان اليوم، أن المحافظ تفقد مشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الديوان العام ومبنى الخدمات، موجها بضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة مع مراعاة المواصفات والشروط واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن المحافظ تفقد أيضا أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ والذى يخدم عدد من المصالح الحكومية الحيوية منها مبني مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار ومبني مأمورية الضرائب العقارية ومبنى محكمة شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة لإنشاء 15 محلًا تجاريًا بالمنطقة نموذج موحد لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كنواة لشارع 306 بشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة التي تسهل حركة السير وإيجاد سيولة مرورية وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة منها طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد بطول حوالي 2 كم وعرض 30 مترا يشمل طريق اتجاهين وممشى على جانبي الطريق والإنارة والتجميل والتخطيط، وإنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم وأعمال مشايات على الجانبين وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كم.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف