جنوب سيناء تتابع معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات بشرم الشيخ

قام محافظ جنوب سيناء خالد فودة اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القائمة بالمحافظة، رافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بجولة.وذكرت محافظة جنوب سيناء فى بيان اليوم، أن المحافظ تفقد مشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الديوان العام ومبنى الخدمات، موجها بضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة مع مراعاة المواصفات والشروط واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن المحافظ تفقد أيضا أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ والذى يخدم عدد من المصالح الحكومية الحيوية منها مبني مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار ومبني مأمورية الضرائب العقارية ومبنى محكمة شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة لإنشاء 15 محلًا تجاريًا بالمنطقة نموذج موحد لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كنواة لشارع 306 بشرم الشيخ.كما تفقد المحافظ بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة التي تسهل حركة السير وإيجاد سيولة مرورية وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة منها طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد بطول حوالي 2 كم وعرض 30 مترا يشمل طريق اتجاهين وممشى على جانبي الطريق والإنارة والتجميل والتخطيط، وإنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم وأعمال مشايات على الجانبين وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كم.