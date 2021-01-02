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القبلة

شيخ الطريقة الصديقية يهاجم متشددي تهنئة المسيحيين: «جهلاء»

السبت 02/يناير/2021 - 02:10 م
يسري جبر
يسري جبر
كتب : عمرو رشدى
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قال يسري جبر، الأستاذ بجامعة الأزهر، رئيس فرع الطريقة الصديقية الشاذلية بالمقطم، إن مَن يحرمون تهنئة المسيحيين بأعيادهم جهلاء وليسوا علماء ووجب على الأزهر والدعاة المعتدلين من الصوفية والأزاهرة التصدي لمثل هذه الفتاوى المضللة التي تقود الناس إلى الأفكار المتطرفة حيث إن الرسول (ص) قال: "اذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها"، وإخوتنا المسيحين يهنئونا في أعيادنا ومناسباتنا لذلك وجب تهنئتهم في أعيادهم وهذا أمر من رسولنا الكريم.

أضاف جبر، في تصريحات خلال لقاء جمعه بمريدي وأتباع التصوف عبر مواقع التواصل أنه يجب منع هؤلاء المتنطعين من الفتوى حتى لا يشوهوا صورة الإسلام الحنيف ونبينا الكريم فهم للأسف يسيئون للدين ليل نهار بمثل هذه الأقاويل والفتاوي التي تقود الناس إلي طريق الكراهية والتكفير والضلال، ويجب على المسلم الذي يسمع مثل هذه الفتاوى أن يكون أكثر ذكاءً وعقلانية، وأن يتفكر ويعقل هذا الكلام إذا كان صحيحًا أم لا، فلا يمكن أن يمنع ديننا الكريم تهنئة الآخر بعيده ومناسبته وفرحه.

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