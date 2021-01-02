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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

إياد نصارعن وحيد حامد: «سأدعو لك في كل صلاة»

السبت 02/يناير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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نعى الفنان إياد نصار الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم تاركا إرثا كبيرا من الأعمال الفنية التي تخلد ذكراه، وقال إياد نصار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صاحب الفضل الكبير.. كل الكلمات لا تكفي.. سأدعو لك في كل صلاة.. في جنات الخلد إن شاء الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا وحيد حامد"

ورحل عن عالمنا فجر اليوم، السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر 76 عامًا، بعدما تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944، بقرية بنى قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر، متزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا، ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

وعُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي والتى تناقش قضايا المجتمع المصري، وهو ما وضح في جميع أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب، ولاقت أعماله إعجابا من كافة المحافل المحلية والدولية، وحاز عنها على عدة جوائز، ففي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

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