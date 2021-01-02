مصادر: «مصر للطيران» تنقل 2000 عالق بالسعودية إلى القاهرة اليوم

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة الوطنية تواصل تسيير جسرها الجوي بين القاهرة والمطارات السعودية، لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عقب قرار السلطات السعودية الأسبوع الماضي بالسماح للأجانب بمغادرة أراضيها وفقًا لضوابط معينة.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر للطيران ستسيّر طوال اليوم السبت 3 رحلات إلى الرياض ورحلتين إلى جدة ومثلهما إلى الدمام ورحلة واحدة إلى المدينة المنورة، لنقل ما يقرب من 2000 عالق مصري.وأشارت المصادر إلى أن شركة مصر للطيران تشدد من إجراءاتها الوقائية والاحترازية على متن رحلاتها الاستثنائية، وفقًا لاشتراطات السلطات السعودية في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.