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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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إنفوجراف

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

السبت 02/يناير/2021 - 02:08 م
وحيد حامد
وحيد حامد
آلاء حسن
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رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ودخوله العناية المركزة بسبب معاناته من متاعب بالرئة.

وحيد حامد، ابن محافظة الشرقية، حرص منذ صغره كل الحرص على تثقيف نفسه بنفسه ليصبح يوما ما كاتبا مبدعا في القصة القصيرة والمسرح، بالاطلاع على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية، فضلا عن زياراته للمكتبات والسينما والمسرح.

رحل وحيد حامد تاركا إرث كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، بجانب عدد من الأعمال المسرحية، بالعمل مع عدد من كبار المخرجين وأبرزهم: سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب.

وخلال الإنفوجراف التالي؛ يرصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة وحيد حامد، منذ الصغر وحتى وفاته اليوم..

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