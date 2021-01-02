قنا العام ينجح فى إنقاذ طفل عمره 4 أيام يعاني من نزيف بالبطن وتهتك فى الطحال

نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، من استئصال طحال ووقف نزيف داخلى فى البطن لطفل عمره 4 أيام فقط، بعد دخوله للمستشفى بأنيميا ونزيف فى البطن.ضم الفريق الطبى كل من: الدكتور محمود ابراهيم القهيوي، الدكتور عمرخيري، الدكتور أحمدرضوان، الدكتور أسامة عبدالعاطي، من قسم الجراحة العامة، والدكتور مينا لوقا، من قسم التخدير، والدكتور مرقص فيكتور،و دكتور محمد فوزى أبو سحلى من قسم الحضانات، وتمريض قسم العمليات، بإشراف الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير، والدكتور محمدالديب، مدير المستشفي.وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، دخل الطفل البالغ من العمر 4 أيام فقط، إلى حضانة المستشفى بعد ولادة طبيعية خارج المستشفى، بتشخيص أنيميا، وبعد إعطاء دم للطفل،و عمل الفحوصات اللازمة تبين عدم رفع نسبة الهيموجلوبين، فتم عمل أشعة تلفزيونية على البطن وتبين وجود نزيف بالبطن وتجمع دموي على الطحال.وتابع الديب، بعدها تم استدعاء فريق الجراحة بالمستشفى، الذي قرر دخول الطفل لغرفة العمليات لعمل استكشاف للبطن وتم عمل العملية واستئصال الطحال ووقف النزيف الذى كان يعانى منه الطفل.و أشار الديب، إلى أن الحالة العامة للطفل مستقرة ويتمثل للشفاء، مع متابعة مستمرة من قبل الأطباء، موجهًا الشكر للأطباء القائمين على إجراء الجراحة.