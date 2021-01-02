جولة مفاجئة من رئيس هيئة نظافة القاهرة لحديقة صلاح الدين

واصلت هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة من متابعتها للحدائق العامة والمتخصصة والعمل على رفع كفاءتها.وقام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بزيارة مفاجئة لحديقة صلاح الدين إحدى الحدائق المتميزة بالهيئة.وأثنى رئيس هيئة نظافة القاهرة على مستوي النظافة والتجميل بالحديقة.وطلب الشرشابي خلال جولته المفاجئة بصيانة وإعادة تشغيل نافورة المياه الخاصة بالحديقة.وتأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمتابعة الحدائق المتخصصة والعامة والعمل على رفع كفاءتها.