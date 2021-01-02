كورونا.. مصادرة 55 شيشة وفض فرح شعبي بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة، لمواجهة الإهمال في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.وأسفرت عن التحفظ على 40 شيشة من مقهى واحد مخالف بقرية العلوية التابعة للوحدة المحلية ببنى عامر، كما تم مصادرة 15 شيشه من عدد 2 مقهى مخالف بقريه نشوة - قرية ميت أبو علي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض فرح شعبي بقرية شوبك بسطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.