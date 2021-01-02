«أبل» تسحب تطبيقا يروج للحفلات السرية أثناء جائحة كورونا

قامت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بسحب تطبيق يروج للحفلات السرية أثناء جائحة كورونا من متجرها الرقمي "آب ستور".ويعرف التطبيق الذي يدعى "فايب"، نفسه بأنه مكان لتنظيم وحضور الحفلات السرية أثناء جائحة "كوفيد -١٩" ويعتمد شعار "تمرد وأقم حفلتك"، حيث يقوم المنظمون من خلال التطبيق بالإعلان عن الحفلة والموافقة على كل من يريد الحضور فيها والذين سيحصلون بدورهم على عنوان مكان إقامة الحفلة قبل ساعتين من الحدث.يشار إلى أن مثل هذه التجمعات والحفلات السرية أثناء جائحة "كوفيد -١٩" غير قانونية بموجب قيود الوباء الأمريكية الحالية.