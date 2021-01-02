رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث نقل الضغط العالي من منطقة الـ 40 فدانا

السبت 02/يناير/2021 - 02:04 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، اجتماعا لبحث سبل تذليل معوقات الاستثمار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مساحة الـ 40 فدانًا بمنطقة بياض العرب والمخصصة لإقامة منطقة لوجستية بهدف تحقيق أفضل استفادة وعائد من الموقع والدفع بعجلة التنمية بالمحافظة في عدد من المجالات الهامة.

وذلك بحضور المهندس محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الضغوط والكابلات بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، والمهندس صفوت حسن مدير عام الخطوط والكابلات ببني سويف ولمياء جلال مدير عام الاستثمار.

وناقش المحافظ وضع تصور عملي ودراسة شاملة (جدوى وفنية) للاستفادة من أكبر مساحة ممكنة من المساحة الإجمالية لقطعة الأرض، وذلك من خلال دراسة نقل كابلات الضغط العالي من خلال حلول فنية تسمح بالاستفادة القصوى من المساحة مع استمرار لخدمة بالشكل المطلوب ودون التأثير على جودتها، حيث إن الهدف العام هو تحقيق أكبر مصلحة ممكنة للدفع بجهود الدولة الهادفة لتحسين الاقتصاد والدفع بجهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وطالب المحافظ بضرورة أن تراعي الدراسة تحقيق الاشتراطات المطلوبة من المحافظة، وأن تشمل الدراسة المالية التفصيلية مع تصميم الحلول وتوقيعها على الخرائط، حتى يمكن تقييمها بشكل واقعي ودقيق من حيث النواحي الاقتصادية التي ستعود عند تنفيذ التصور مقارنة بتكلفة تنفيذه، لاسيما وأن الهدف الأساسي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مورد مميز وفرصة واعدة تتوافر للمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لديها خريطة بكل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها والتي تم تضمينها للاستراتيجية العامة التنموية للمحافظة، منوها أنها احتوت على فرص استثمارية عديدة متوافرة بالمحافظة في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والعقارية، وكان من أهمها: توافر فرص في مجال النباتات الطبية والعطرية، والتصنيع الزراعي، والسياحة، والمناطق اللوجيستية، مشيرا إلى أنه تم أيضا طرح 15 موقعا استثماريا في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والعقاري.

وأشار المحافظ إلى أنه جار العمل من خلال خطة ينفذها فريق عمل متخصص لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة 2030 بنشر السلاسل التجارية لفتح آفاق استثمارية وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى نشر المناطق اللوجستية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية في كل القطاعات الاستثمارية وتوفير عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

ونوه المحافظ أنه "مؤخرا" تمت مناقشة دراسة جدوى مشروع تقدمت به إحدى الشركات لإقامة منطقة لوجستية تضم مجمعا غذائيا، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد وتجفيف للحاصلات الزراعية، والذي سيمثل خطوة هامة في ذلك المجال، حيث يجري دراسته بشكل شامل من كافة النواحي، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للبدء في التنفيذ.

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

يبدأ تنفيذها غدًا.. قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف