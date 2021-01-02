25 وفاة و1064 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و1477 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.