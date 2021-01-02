25 وفاة و1064 إصابة بكورونا في فلسطين
السبت 02/يناير/2021 - 02:18 م
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و1477 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الكيلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأوضحت الكيلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.