«أمازون» تستحوذ على «وندري» وتجهز نفسها لمنافسة «سبوتيفاي»

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، عن استحواذها على شركة "وندري" التي تعد أحد أكبر شبكات البث الصوتي على الإنترنت "بودكاست" المستقلة، في صفقة لم يكشف عن قيمتها بعد.ومن المقرر أن تصبح "وندري" من الناحية الفنية جزءًا من خدمة "أمازون ميوزيك"، التي أطلقت دعم خدمات البودكاست في سبتمبر من هذا العام، مما يضعها في منافسة مباشرة مع خدمة "سبوتيفاي" الشهيرة للبث الصوتي عبر الإنترنت.