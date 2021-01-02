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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

27 يناير.. سماع مرافعة الدفاع فى اتهام 11 شخصًا بقضية «فساد القمح»

السبت 02/يناير/2021 - 02:10 م
محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لـ27 يناير الجارى، لمرافعة الدفاع.

وأحال النائب العام 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبوحشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة"، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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