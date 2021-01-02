إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية

يعكف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، على استكمال مشروع لوحات توثيق المباني التراثية، إذ يٌعد حاليا 200 لوحة بمحافظات القاهرة وبورسعيد، وجار تنفيذ 200 لوحة في الإسكندرية، بعد أن تم الانتهاء من 400 لوحة موزعين كالتالي: القاهرة 300 لوحة (حي وسط القاهرة - حي غرب القاهرة - حي عابدين - حي مصر الجديدة - حي السيدة زينب)، الإسكندرية 100 لوحة (حي الجمرك - حي وسط).ويأتي مشروع لوحات توثيق المباني التراثية في إطار خطة عمل الجهاز للحفاظ على المباني التراثية، وهي المباني الي تمثل قيمة حضارية وتراث ثقافي، يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع لوحات تعريفية يتم تثبيتها على واجهات تلك العقارات تحتوي على بيانات (رقم المبنى واسم الشارع - نوع الطراز - تاريخ الإنشاء إن أمكن).جدير بالذكر أن المشروع يتم بالتعاون بن الجهاز وجميع محافظات الجمهورية، ومساعدة الباحثين في هذا المجال، ويهدف إلى التنويه عن المباني المتميزة والحفاظ عليها.