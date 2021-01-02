رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. «باقة محبة» في ذكرى ميلاد التشكيلي ممدوح عمار

السبت 02/يناير/2021 - 02:02 م
التشكيلي ممدوح عمار
التشكيلي ممدوح عمار
نضال ممدوح
طباعة
يقدم جاليرى خان المغربي بالزمالك "باقة محبة" من خلال معرض أونلاين يقام في السابعة من مساء غدٍ الأحد، ويستمر حتى 13 يناير 2021، بالتزامن مع ذكرى الثالثة والتسعين لميلاد الفنان التشكيلي ممدوح عمار.

وتعرض مجموعة من لوحات عمار من مرحلة العرائس التى كانت بدايتها بالجرنة واستمرت معه بباريس وإيطاليا، يشارك في المعرض أساتذته وأصدقاؤه وتلاميذه منهم: أحمد إبراهيم شهاب، أحمد نبيل، أحمد نوار، إكرام عمر، إيهاب شاكر، بيبي مرتان، توفيق هلال، جورج بهجوري، جورج أبو أنطوان، حسن عبد الفتاح -رجائي ونيس- رندا فخري- رندا فوزي- رنيا الحلو- ريم عاصم- زكريا الزيني -سمير عبد الفضيل -محمد عرابي -مصطفى الفقي- سامح البناني- شريف عليش-هبة عنايت- مي رفقي- هرانت كشيشيان - هدايت شيرازي- عبد العزيز درويش، ومحمد رياض.

ولد ممدوح عمار في الثاني من يناير 1928 وحصل علي دبلوم كلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1952 - القاهرة ودبلوم فن الحفر على الخشب من أكاديمية الفنون بكين 1958، إصافة إلى شهادة تدريب فى فن التصوير الحائطى من الفنون الجميلة بباريس 1962، ثم دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما 1965.

أقام عمار عددًا من المعارض الخاصة منها بقاعة بأتيليه القاهرة 1956 وقاعة أتيليه الإسكندرية في نفس العام ومعرض بقاعة اتحاد الفنانين بكين 1957، ومعرضًا بقاعة أتيلييه القاهرة 1958 - 1959 معرض بجاليرى سان ستيفانو بفينسيا 1964، معرض بقاعة أخناتون بالقاهرة 1969، معرض بالمركز الثقافى السوفييتى بالاسكندرية 1969. معرض بقاعة اخناتون بالقاهرة 1972. معرض بقاعة صندوق النقد الدولى بواشنطن 1976. معرض بقاعة سفر خان 2001 - القاهرة. معرض ( أعمال من الستينات والسبعينات ) بقاعة سفر خان بالزمالك يناير 2011.

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

«الصغيران»: إبداعات وحيد حامد لا نقدر على حصرها

ناقد مغربى ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت فى ذاكرتنا