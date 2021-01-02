غدًا.. «باقة محبة» في ذكرى ميلاد التشكيلي ممدوح عمار

يقدم جاليرى خان المغربي بالزمالك "باقة محبة" من خلال معرض أونلاين يقام في السابعة من مساء غدٍ الأحد، ويستمر حتى 13 يناير 2021، بالتزامن مع ذكرى الثالثة والتسعين لميلاد الفنان التشكيلي ممدوح عمار.وتعرض مجموعة من لوحات عمار من مرحلة العرائس التى كانت بدايتها بالجرنة واستمرت معه بباريس وإيطاليا، يشارك في المعرض أساتذته وأصدقاؤه وتلاميذه منهم: أحمد إبراهيم شهاب، أحمد نبيل، أحمد نوار، إكرام عمر، إيهاب شاكر، بيبي مرتان، توفيق هلال، جورج بهجوري، جورج أبو أنطوان، حسن عبد الفتاح -رجائي ونيس- رندا فخري- رندا فوزي- رنيا الحلو- ريم عاصم- زكريا الزيني -سمير عبد الفضيل -محمد عرابي -مصطفى الفقي- سامح البناني- شريف عليش-هبة عنايت- مي رفقي- هرانت كشيشيان - هدايت شيرازي- عبد العزيز درويش، ومحمد رياض.ولد ممدوح عمار في الثاني من يناير 1928 وحصل علي دبلوم كلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1952 - القاهرة ودبلوم فن الحفر على الخشب من أكاديمية الفنون بكين 1958، إصافة إلى شهادة تدريب فى فن التصوير الحائطى من الفنون الجميلة بباريس 1962، ثم دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما 1965.أقام عمار عددًا من المعارض الخاصة منها بقاعة بأتيليه القاهرة 1956 وقاعة أتيليه الإسكندرية في نفس العام ومعرض بقاعة اتحاد الفنانين بكين 1957، ومعرضًا بقاعة أتيلييه القاهرة 1958 - 1959 معرض بجاليرى سان ستيفانو بفينسيا 1964، معرض بقاعة أخناتون بالقاهرة 1969، معرض بالمركز الثقافى السوفييتى بالاسكندرية 1969. معرض بقاعة اخناتون بالقاهرة 1972. معرض بقاعة صندوق النقد الدولى بواشنطن 1976. معرض بقاعة سفر خان 2001 - القاهرة. معرض ( أعمال من الستينات والسبعينات ) بقاعة سفر خان بالزمالك يناير 2011.