«نظافة القاهرة» تنتهي من صيانة كوبري السيدة عائشة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة القاهرة، في جوله ميدانية صباح اليوم، الورش الإنتاجية بجميع أقسامها.وأثنى رئيس هيئة نظافة القاهرة على المجهود المبذول من جميع الأقسام وطلب سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بكوبري السيدة عائشة.وأصلح قسم الحدادة كوبري السيدة عائشة بناءا على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي، وتحت إشراف مهندس محمود عبد العظيم ومشرف محمد بيومي.تأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع كفاءة كوبري السيدة عائشة وإصلاح جسم الكوبري من التشوهات القائمة به.