غراب: جاري تنفيذ 35 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة مليار و706 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 35 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار و706 مليون جنيه بمختلف المراكز ‏والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.ومن جانبه؛ استعرض المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2020 حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 36 مشروع بتكلفة 381 مليون و145 ألف جنيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.حيث تم استكمال طريق 5 خفرع القصبي غرب قرية الشهيد بمركز ومدينة الحسينية بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه، ورصف طريق الزقازيق ميت ابو عربي وطريق الزقازيق الغار بحر ابو الأخضر وطريق الغار العصلوجي بأطوال 11.5 كم وبتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه،و رصف طريق هرية القديم (المرحلة الأولى) بطول 4.5 كم وبتكلفة 7 مليون و300 ألف جنيه، وتطوير ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيهكما تم رصف كوبري كفر عبد العزيز والمداخل السطحية بمدينة الزقازيق بطول 5 كم وبتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، ورصف طريق الاخيوة سماكين الشرق أبو سعفان بمركز ومدينة الحسينية بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون و600 ألف جنيه، ورصف طريق بلبيس ميت جابر (القطاع الأول) بطول 13 كم وبتكلفة 57 مليون و200 ألف جنيه، ورصف طريق بلبيس ميت جابر (القطاع الثاني) بطول 13 كم وبتكلفة 43 مليون و300 ألف جنيه، ورصف وازدواج طريق السعدية العزازي بمركز ومديمة أبو حماد بطول 4.5 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه.ورصف طريق أبو شلبي مفارق أبو نصار بطول 12 كم وبتكلفة 23 مليون و600 ألف جنيه، واستكمال رصف طريق قصاصين الأزهار أبو طاحون الفرايحة بمركز ومدينة أولاد صقر بطول 6 كم وبتكلفة 23 مليون و500 ألف جنيه، ورصف طريق 39 منيا القمح مشتول بطول 2 كم وبتكلفة 4 مليون و397 ألف جنيه، ورصف طريق جسر ترعة الغزالي بني صريدأم عجرم بنطاق مركزي فاقوس والحسينية بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون و850 ألف جنيه.وتم تغطية طريق العشة من أبو حسين حتى شارع الشهيد الطيار بمدينة الزقازيق بطول 1.2 كم وبتكلفة 6 مليون و979 ألف جنيه، ورصف شارع الدروس بفاقوس بطول 2.5 كم وبتكلفة 4 مليون و240 ألف جنيه، وتطوير منطقة جامعة الزقازيق بطول 2 كم وبتكلفة 4 مليون و840 ألف جنيه، وأعمال رصف أعلى واسف كوبري شريدة بمدينة الزقازيق بطول 6 كم وبتكلفة 13 مليون و867 ألف جنيه، ورصف كورنيش مدينة ههيا ببلاط الإنترلوك بطول 500 متر وبتكلفة 460 ألف جنيه، وإستكمال رصف طريق 39 منيا القمح مشتول السوق بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه.كما تم رصف طريق البرادعية بمركز ومدينة الحسينية بطول 1.2 كم وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه، وصف طريق مصطفي كامل بمركز ومدينة أبو كبير بطول 2 كم وبتكلفة 9 مليون و944 ألف جنيه، ورصف طريق أولاد صقر صان الحجر بطول 2 كم وبتكلفة 7 مليون و694 ألف جنيه، وإستكمال طريق النقطة الثابتة ميت أبو على بنطاق مركزي ديرب نجم والزقازيق بطول 1كم وبتكلفة 3 مليون و726 ألف جنيه. وحماية الجسور بدائرة المحافظة بتكلفة 3 مليون و663 ألف جنيه.وفى ذات السياق؛ تم رصف شارع عمر شاهين موقف المنصورة بمدينة الزقازيق بطول 2 كم وبتكلفة 6 مليون و162 ألف جنيه، رصف مدخل مدينة أبو حماد بطول 2.5 كم وبتكلفة 11 مليون و536 ألف جنيه، ورصف جسر مصرف رمسيس ترعة السلام القطاعين الأول والثاني بمركز ومدينة الحسينية بطول 23 كم وبتكلفة 18 مليون و750 ألف جنيه،ورصف طريق طحلة بردين بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و224 ألف جنيه.وتم تغطية 100 متر من خليج غانم بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة 450 ألف جنيه، وتم رصف شارع التجنيد وإستكمال شارع عمر شاهين وشارع المستشفى العسكري وخلف الاستاد وشارع مديرية الأمن بمدينة الزقازيق بإجمالي أطوال 3 كم وبتكلفة 6 مليون و158 ألف جنيه. وتغطية خليج الرملية بمدينة الزقازيق بطول 850 متر وبتكلفة 3 مليون و990 ألف جنيه، وترميم وصيانة لعدد من شوارع مدينة الزقازيق بتكلفة مليون و990 ألف جنيه، واستكمال شارع مدارس الشريف بمدينة الزقازيق بطول 900 متر وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه.وتم استكمال رصف طريق يعبيس بمدينة الزقازيق بطول 650 متر وبتكلفة مليون و450 ألف جنيه، وطوير ورصف مدخل مدينة بلبيس ببلاط الإنترلوك بطول 500 متر وبتكلفة مليون و955 ألف جنيه، ورصف شارع أبو نضارة بمدينة الزقازيق بطول 500 متر وبتكلفة مليون و900 ألف جنيه.