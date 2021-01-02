1963 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

سجلت الإمارات 1963 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت لتواصل لليوم الرابع على التوالي تسجيل أرقام قياسية في حالات العدوى منذ بدء تفشي الجائحة.وترفع الحالات الجديدة التي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية العدد الإجمالي للإصابات في الإمارات إلى 211641، كما تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 674 وفاة.كانت الإمارات قد سجلت 1856 حالة جديدة في أول أيام العام الجديد وأكثر من 1700 يومي 30 و31 ديسمبر.وفي السعودية، حيث أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، تم تسجيل 137 حالة جديدة في الأول من يناير، وبلغ إجمالي عدد الحالات بها 362878.