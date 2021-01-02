تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم السبت، أن إجمالي حركة السفن بلغت 28 سفينة.وذكرت الهيئة في بيان اليوم أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وأوضحت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.