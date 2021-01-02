«مايكروسوفت» تقر بتمكن متسللين من الإطلاع على بعض أكوادها البرمجية

أقرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، بأنها اكتشفت أن أنظمتها قد تعرضت للاختراق بما يتجاوز مجرد وجود كود "سولار ويند" البرمجي الضار، وذلك بينما تواصل التحقيق في هجوم "سولار ويند" الضخم.وقالت الشركة - في تحديث نشرته عبر مركز الاستجابة الأمنية الخاص بها - إن المتسللين تمكنوا من الإطلاع على الكود المصدري في عدد من مستودعات الأكواد المصدرية الخاصة بأنظمة الشركة، لكنها أشارت إلى أن الحساب المخترق الذي منح هذا الوصول لم يكن لديه إذن لتعديل أي كود أو أنظمة تشغيل.ونوهت "مايكروسوفت" إلى أن الجهة التي تقف وراء الهجوم هي "ممثل لدولة متطور للغاية"، في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة الأمريكية ومسئولو الأمن السيبراني، روسيا، بصفتها مهندس هجوم "سولار ويند" السيبراني الشامل، الذي عرض قائمة طويلة من المنظمات الحساسة بالولايات المتحدة للاختراق.وقالت "مايكروسوفت" إنه في الوقت الذي تعمق المتسللون أكثر مما كان معروفًا في السابق، لم تجد أي دليل على الوصول إلى خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء، كما أنه لا توجد مؤشرات على أن أنظمتها قد تم استخدامها لمهاجمة الآخرين.ولم تكشف الشركة عن عدد الأكواد البرمجية التي تم الاطلاع عليها أو استخدامات تلك الأكواد.