رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تقر بتمكن متسللين من الإطلاع على بعض أكوادها البرمجية

السبت 02/يناير/2021 - 01:58 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ ش أ
طباعة
أقرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، بأنها اكتشفت أن أنظمتها قد تعرضت للاختراق بما يتجاوز مجرد وجود كود "سولار ويند" البرمجي الضار، وذلك بينما تواصل التحقيق في هجوم "سولار ويند" الضخم.

وقالت الشركة - في تحديث نشرته عبر مركز الاستجابة الأمنية الخاص بها - إن المتسللين تمكنوا من الإطلاع على الكود المصدري في عدد من مستودعات الأكواد المصدرية الخاصة بأنظمة الشركة، لكنها أشارت إلى أن الحساب المخترق الذي منح هذا الوصول لم يكن لديه إذن لتعديل أي كود أو أنظمة تشغيل.

ونوهت "مايكروسوفت" إلى أن الجهة التي تقف وراء الهجوم هي "ممثل لدولة متطور للغاية"، في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة الأمريكية ومسئولو الأمن السيبراني، روسيا، بصفتها مهندس هجوم "سولار ويند" السيبراني الشامل، الذي عرض قائمة طويلة من المنظمات الحساسة بالولايات المتحدة للاختراق.

وقالت "مايكروسوفت" إنه في الوقت الذي تعمق المتسللون أكثر مما كان معروفًا في السابق، لم تجد أي دليل على الوصول إلى خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء، كما أنه لا توجد مؤشرات على أن أنظمتها قد تم استخدامها لمهاجمة الآخرين.

ولم تكشف الشركة عن عدد الأكواد البرمجية التي تم الاطلاع عليها أو استخدامات تلك الأكواد.

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف