مصدر طبي: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة برأس العين السورية

أفاد مصدر طبي سوري اليوم السبت بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.وقال المصدر الطبي في مدينة رأس العين، إن بين الضحايا نساء وأطفال.وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودراجة نارية مفخخة راح ضحيها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية على المنطقة منذ بداية أكتوبر 2019.