238 إصابة بفيروس كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 152 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن الإصابات الجديدة بينها 128 حالة تعود لعمالة وافدة و103 حالات لمخالطي المصابين، بالإضافة إلى سبع حالات قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 90369 حالة حتى الآن بعد تسجيل 152 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 2192 حالة.كما لفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات يبلغ 352 حالة.