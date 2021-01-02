الصين توقع قرارا لإصدار لوائح منقحة بشأن المعدات العسكرية

وقع شي جين بينغ رئيس اللجنة العسكرية المركزية، قرارا لإصدار لوائح منقحة بشأن المعدات العسكرية.تحدد اللوائح التي تركز على الجاهزية للحرب والقدرات القتالية، المهام والمحتويات الرئيسية وآليات إدارة عمل المعدات العسكرية وفقا للوضع والنظام الجديدين.وتلتزم اللوائح المكونة من 100 من الأحكام في 14 فصلا، بالمبادئ العامة "لممارسة اللجنة العسكرية المركزية للقيادة الشاملة وقيادات مسارح العمليات المسؤولة عن العمليات العسكرية والخدمات التي تركز على تطوير القدرات".وقد دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ في أول يناير 2021.