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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مشاهد حزينة من جنازة الراحل وحيد حامد بمسجد الشرطة

السبت 02/يناير/2021 - 01:54 م
جنازة الراحل وحيد
جنازة الراحل وحيد حامد
آية سالم
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شيع جثمان الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسادت حالة من الحزن بالوسط الفني والثقافي إثر رحيله، وأقيمت الصلاة بساحة المسجد بحضور عدد من أفراد أسرته ونجوم الوسط الفني.

وكانت أفراد أسرة الراحل اول الحاضرين للمسجد لاستقبال المعزين، وتوالى من بعدهم الحاضرين وكان أولهم الفنان عزت العلايلي، الهام شاهين، لبلبة، سوزان نجم الدين، الكاتب بشير الديك، الإعلامي محمود سعد، ووصل الجثمان بصحبة نجله مروان حامد، الذي رافقه رحلة مرضه.

وشاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في صلاة جنازة الراحل وحيد حامد، وكان بصحبتها الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، كما شارك الفنان كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعدد كبير من نجوم الفن.

ودخلت شقيقه الراحل الكاتب وحيد حامد في نوبه انهيار عقب وصول الجثمان وأصرت على مرافقة الجثمان بجوار سيارة الموتى.

وقالت إلهام شاهين خلال مشاركتها في صلاة الجنازة إن الراحل وحيد حامد كان علامة في الفن والأدب وله الفضل على العديد من الفنانين، مؤكدة أنه هو أول من قدمها للفن في فيلم الهلفوت.

تابعت أنه حالة خاصة لن تتكرر في العالم الفني على الناحية الفنية والأخلاقية وهو باقي بأعماله.

وقالت سوزان نجم الدين ان وحيد حامد لم يكن مجرد كاتب عادي فهو مؤثر في الدراما المصرية والخليجية والعربية عموما وصاحب فكر مستنير وأديب سابق عصره.

وأضافت لي الفخر اني عملت معه بفيلم قط وفار وكنت استمع دائما لنصائحه وسيبقى خالدا بأعماله وأفكاره.

ورحل عن عالمنا يوم السبت الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان قد أصيب الكاتب الكبير خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد نسبة في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.

وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل فيلم البرئ، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الأعمال الناجحة.

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